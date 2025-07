Sport tradizionali un giovane talento modenese agli Europei di tiro alla fionda

Un talento del Modenese, il ventitreenne Simone Borsari di Gorzano di Maranello, tra i migliori tiratori di fionda in Italia e tesserato con la società La Fionda Floriano Asd (affiliata FIGeST – Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali), parteciperà ai Campionati Europei di Fionda che si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: fionda - sport - tradizionali - talento

Sport tradizionali, un giovane talento modenese agli Europei di tiro alla fionda; A GUALDO TADINO ASSEGNATI I TITOLI TRICOLORI DELLA FIONDA.

Tiro alla fionda: un talento modenese agli europei in Belgio - Un talento del Modenese, il ventitreenne Simone Borsari di Gorzano di Maranello, tra i migliori tiratori di fionda in Italia e tesserato con la società La Fionda Floriano Asd (affiliata FIGeST – Feder ... Come scrive sassuolo2000.it

TIRO ALLA FIONDA: E’ ABRUZZESE LA SOCIETA’ DEL GIOVANE TIRATORE AZZURRO CHE PARTECIPA AGLI EUROPEI IN BELGIO - La Fionda Floriano Asd, società affiliata alla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, parteciperà ai Campionati Europei di tiro alla fionda che si terranno in Belgio dal 25 al 27 lug ... Riporta certastampa.it