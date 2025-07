POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 23 LUG – Una serata dedicata allo sport, alla musica, alla danza e alla condivisione: Pomigliano d’Arco (Napoli), si prepara ad accogliere “Sport sotto le stelle”, evento organizzato dall’amministrazione comunale per domani, giovedì 24 luglio, dalle ore 19 alle 22, nel Parco Pubblico dell’Acqua. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, trasformerĂ le aree verdi del parco in una sorta di villaggio del benessere, con oltre venti realtĂ associative impegnate a promuovere il valore dello sport come esperienza collettiva, inclusiva e formativa. Dal calcetto al basket, dal rugby alla capoeira, dalla mountain bike allo yoga, ogni angolo del parco sarĂ animato da dimostrazioni, lezioni aperte, tornei e performance dal vivo. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - “Sport sotto le stelle” domani al Parco delle Acque di Pomigliano d’Arco