Spinoff di mercoledì in arrivo su Netflix

l’universo di mercoledì potrebbe espandersi con uno spinoff su netflix. Il successo della serie Mercoledì, creata e diretta da Tim Burton, sta attirando l’attenzione non solo per la sua quarta stagione in arrivo, ma anche per la possibilità di un’estensione dell’universo narrativo attraverso uno spinoff. Mentre la seconda stagione è prossima al debutto, previsto in due parti rispettivamente il 6 agosto e il 3 settembre, si fanno sempre più insistenti le voci riguardo a nuovi progetti collegati alla famiglia Addams. possibilità di uno spinoff: cosa emerge dagli showrunner. indicazioni ufficiali e indiscrezioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Spinoff di mercoledì in arrivo su Netflix

Tornare a Scuola può essere un Incubo. Pane per i suoi denti, in effetti: ecco il nuovo Trailer per la Stagione 2 di WEDNESDAY, in arrivo su Netflix tagliata a metà : 6 Agosto e 3 Settembre. Ritroveremo Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Adda

Mercoledì 3 ufficiale! Netflix rinnova la serie con Jenna Ortega, in arrivo anche spin-off