spettacoli al parco moretti il programma della settimana

Si avvia alla conclusione la rassegna estiva pensata che ha animato il parco Moretti per tutto il mese di luglio. Il programma, inserito nel cartellone di UdinEstate 2025, giunge alla sua ultima settimana di appuntamenti al parco trasformato anche quest’anno in un vivace palcoscenico all’aperto. Serate coinvolgenti, tra sperimentazioni musicali, performance teatrali e sonoritĂ internazionali, chiuderanno in bellezza questa edizione della manifestazione, confermando la vocazione di UdinEstate come crocevia creativo tra culture, linguaggi e generi. Giovedì 24 luglio – ore 20.45 POKRIVA NOCIVA vs PESTEFUN Una “sfida” musicale senza precedenti tra due band eccentriche e originali. 🔗 Leggi su Udine20.it

