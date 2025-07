South Park resta in tv per altri 5 anni Paramount annuncia il rinnovo della serie!

I fan di South Park non dovranno dire addio ai loro personaggi preferiti molto presto: i creatori della serie hanno infatti stretto un nuovo accordo che prevede anche la presenza in streaming degli episodi. South Park non dirà presto addio ai suoi fan: i co-creatori della serie, Trey Parker e Matt Stone, hanno infatti firmato un nuovo accordo della durata di 5 anni con Paramount Global. South Park Digital Studios, inoltre, ha trovato un patto che porterà la serie animata in esclusiva su Paramount+. Il futuro di South Park Negli Stati Uniti prenderà il via tra poche ore la messa in onda della première della 27esima stagione di South Park e, per la gioia dei fan, i produttori hanno annunciato il futuro della serie cult. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - South Park resta in tv per altri 5 anni, Paramount annuncia il rinnovo della serie!

La serie di "South Park" è stata rimossa da Paramount+ in tutto il mondo, lasciando accessibili solo alcuni speciali e, non sempre, il film del 1999. La decisione è arrivata nel mezzo di una disputa sui diritti di trasmissione tra Paramount e Warner Bros. Discover Vai su Facebook

