Il club bianconero può prendere l’attaccante per una cifra non certo altissima: la notizia arriva dall’Inghilterra. Il punto della situazione Dopo una stagione non proprio fortunata con la maglia dell’Arsenal, Raheem Sterling ha fatto ritorno al Chelsea. L’attaccante inglese, che lo scorso 8 dicembre ha compiuto 30 anni, però, non rientra nei piani di Enzo Maresca. (LaPresse) – Calciomercato.it Una separazione definitiva nel corso di questa sessione di calciomercato appare dunque abbastanza certa. Il calciatore – come riporta il collega inglese Ben Jacobs sul proprio profilo X – sarebbe finito nel mirino della Juventus di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sorpresa Juve, colpo dal Chelsea: 23 milioni per Sterling