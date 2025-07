Sopralluogo al cantiere del Palazzetto dello Sport-Kioene Arena Bonavina | Tutto nei tempi

Sopralluogo al cantiere del Palazzetto dello Sport-Kioene Arena per verificare l’andamento dei lavori di riqualificazione e ampliamento della struttura sportiva che ha una capienza massima di circa 4000 posti e che è utilizzata anche per lo svolgimento di concerti e concorsi. Hanno partecipato al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: sopralluogo - cantiere - palazzetto - sport

Prove di apertura per via Trigno, i lavori nel cantiere Erp proseguono spediti: sopralluogo dell'assessore Cremonese [FOTO] - A pochi giorni dall’approvazione in consiglio comunale della delibera con cui sono stati stanziati 132mila euro per la messa in sicurezza e la bonifica del cantiere delle palazzine Erp (Edilizia residenziale pubblica) di via Tronto e via Trigno fermo da vent’anni, i lavori sono partiti e si fanno.

SS36, l'Antimafia in sopralluogo al cantiere della galleria del Monte Piazzo a Colico - Giovedì 8 maggio si è svolto un secondo accesso ispettivo al cantiere della Statale 36, in corrispondenza della galleria Monte Piazzo, nel territorio comunale di Colico.

Ponte sul Tronto. Lavori entro un anno, sopralluogo al cantiere: "In arrivo due rotatorie" - Uno tra i cantieri piĂą importanti della cittĂ sta davvero per prendere il via. Si tratta della realizzazione del nuovo ponte sul Tronto, che collegherĂ Monticelli alla zona Castagneti.

AUGURI DI BUON LAVORO ALLA NUOVA DIRIGENZA DELLA NESTOR BASKET MARSCIANO Le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione comunale di Marsciano alla neo eletta presidente dell’associazione sportiva Nestor B Vai su Facebook

Sopralluogo al cantiere del Palazzetto dello Sport-Kioene Arena. Bonavina: «Tutto nei tempi»; Il Sindaco Roberto Gualtieri a Santa Marinella per il sopralluogo del cantiere PUI Sport del nuovo Polo Natatorio e per l’inaugurazione del palazzetto dello sport “Enzo De Angelis”; Bosco dello sport, cresce il cantiere dell'arena da 10mila posti.

Sopralluogo al cantiere del Palazzetto dello Sport-Kioene Arena. Bonavina: «Tutto nei tempi» - Il punto sui lavori di riqualificazione e ampliamento della struttura sportiva che ha una capienza massima di circa 4000 posti e che è utilizzata anche per lo svolgimento di concerti e concorsi ... Lo riporta padovaoggi.it

Palazzetto dello sport a nuovo: intervento da un milione e mezzo - E’ partito infatti da pochi giorni il cantiere del palazzetto "Renato Bindi" di Poppi, un intervento atteso da ... msn.com scrive