Sono rimasta vedova con un figlio di sei mesi Io e Daniele Iaia abbiamo litigato | la star di Too Hot to Handle Ibiza Altea si racconta

“ Too Hot to Handle ” è sicuramente uno dei programmi più chiacchierati del momento. Il reality show distribuito da Netflix sta spopolando questa estate. I concorrenti devono resistere alla tentazione del sesso per potersi accaparrare il montepremi da 100mila euro. Tra i volti più amati della prima edizione c’è Evissia Ibiza Altea. Saltata la partecipazione all’Isola dei Famosi, la modella è stata una dei dieci concorrenti nella lussuosa villa di Santo Domingo. La donna ha legato particolarmente con Daniele Iaia. Tra i due è nata fin da subito affinità che sembra essersi protratta anche al di fuori dello show televisivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono rimasta vedova con un figlio di sei mesi. Io e Daniele Iaia abbiamo litigato”: la star di “Too Hot to Handle” Ibiza Altea si racconta

In questa notizia si parla di: sono - rimasta - vedova - figlio

Sophie Codegoni torna a Le Iene: "Dopo la denuncia ad Alessandro Basciano sono rimasta sola" - L'ex tronista ed ex gieffina, Sophie Codegoni, è tornata a parlare della denuncia contro il suo ex fidanzato e padre della loro figlia, Alessandro Basciano, al quale, ha detto: "Il limite ormai è già stato superato da un pezzo, gli direi di affrontare tutta questa situazione con un po' di intelligenza"

Francesca Pascale: “Licia Ronzulli mi ha impedito di salutare il mio presidente Silvio Berlusconi ai funerali”. La senatrice: “Sono rimasta in silenzio, ma c’è un limite” - “ Purtroppo non ho potuto salutare il mio presidente dopo 15 anni vissuti insieme. La situazione è stata gestita senza empatia e senza rispetto.

“Sono molto stanca dei commenti sul mio peso. Sono rimasta incinta, ma non è andata bene, e porto dentro quel dolore in silenzio”: le parole di Bebe Rexha - Quanto dovremo sopportare ancora i commenti sul corpo altrui a mezzo social? Quando arriveranno regole che bannino immediatamente chi li fa? Al momento, siamo sempre nella situazione in cui una superstar come Bebe Rexha viene offesa per la sua apparizione al Met Gala.

"Io a Milano ho un bel segreto, ovvero ho un bellissimo bambino. L’ho fatto a vent’anni e sono rimasta vedova dopo, che aveva sei mesi. Sono totalmente sola". Cosa ha raccontato la concorrente di Too hot to handle Vai su Facebook

“Sono rimasta vedova con un figlio di sei mesi. Io e Daniele Iaia abbiamo litigato”: la star di…; Too Hot to Handle, Ibiza Altea: Sono rimasta vedova con un figlio di 6 mesi, poi la lite tagliata con Daniele; C'è Posta per Te, Gigi D'Alessio è la sorpresa per mamma Pina, vedova con quattro figli: Non sei stata una mamma, ma una famiglia intera.

Mio figlio è stato interdetto giudizialmente, che ne sarà di lui dopo ... - Ho 76 anni, sono rimasta vedova molti anni fa e da allora sono l’unico punto di riferimento per mio figlio, che ha 42 anni ed è stato interdetto giudizialmente. Da affaritaliani.it

Testamento, la casa può restare alla vedova anche se è stata donata ... - La figlia di mio marito, nata da una sua precedente relazione, ora mi chiede di lasciare la casa dove abbiamo sempre vissuto in virtù del ... Scrive affaritaliani.it