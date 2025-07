Sondrio in centro mancano parcheggi per i disabili

In seguito ai recenti lavori di rifacimento del manto stradale e di riqualificazione di via Cesura a Sondrio, sono stati rimossi tutti i parcheggi riservati alle persone con disabilitĂ , ad eccezione di uno, legato all’utilizzo esclusivo di un pass nominativo. Una situazione che penalizza gli. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Sondrio, riqualificazione riuscita alla Castellina con parcheggi, servizi e ciclabile - Una superficie complessiva di oltre 18 mila metri quadrati riqualificata, illuminata e videosorvegliata, nuovi marciapiedi e percorsi ciclopedonali, 100 nuovi alberi e 600 arbusti messi a dimora, aiuole e un parcheggio con 200 posti auto.

Sondrio si rifà il look: ciclabili e parcheggi attorno alla Castellina - Sondrio, 7 giugno 2025 –  I nuovi servizi e percorsi ciclopedonali hanno dato all’ area della Castellina una nuova veste.

Sondrio, in centro mancano parcheggi per i disabili; Morbegno, i parcheggi mai realizzati infiammano lo scontro politico.

