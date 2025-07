Sondaggi decisivi | il centrodestra sonda i nomi da candidare

I nomi sul tavolo del centrodestra per le prossime regionali non mancano e, per questo, viene rispolverata la vecchia strategia berlusconiana: consultare i sondaggi. Tutti gli occhi sono puntati sul Veneto, dove Giorgia Meloni non vorrebbe fare sconti, specie dopo l'exploit di Fratelli d'Italia alle europee. Tra i nomi sondati per capirne l'indice di gradimento gli esponenti di Fdi Raffaele Speranzon e Luca De Carlo, ma anche il coordinatore della Liga Veneta Alberto Stefani (il preferito di Salvini), il sindaco leghista di Treviso Mario Conte e un profilo civico come il presidente dell'Ice Matteo Zoppas.

