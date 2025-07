Solo omicidi nel palazzo | data di uscita della quinta stagione su disney

ritorno di "only murders in the building" con una quinta stagione ricca di sorprese. La serie comedy-crime che ha conquistato il pubblico grazie alla sua combinazione di suspense, umorismo e atmosfere metropolitane si prepara a fare il suo ritorno. Con una nuova stagione in arrivo, la narrazione si espande oltre i confini dell'Arconia, portando gli spettatori in un viaggio tra mistero e intrighi nella vibrante città di New York. data e modalità di uscita della quinta stagione. La quinta stagione di "Only Murders in the Building" sarà disponibile dal 9 settembre, esclusivamente su Disney+ in Italia.

Only Murders in the Building: la data di uscita della quinta stagione - Hulu ha fissato la data di uscita della quinta stagione di Only Murders in the Building, che debutterà con i primi tre episodi il 9 settembre. Da filmpost.it

