Sinner riprende Ferrara come preparatore atletico dopo il caso Clostebol

La decisione è stata presa «in accordo con il team dirigenziale di Jannik, nell'ambito dei preparativi in corso per i prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e gli US Open».

Wimbledon, un grande Fognini riprende Alcaraz: 1 set pari, si va al terzo. Diretta | Sinner punta Carlitos, i malumori di Jannik - Sette gli italiani in campo nei singolari: il primo a debuttare è Bellucci con il padrone di casa Crawford.

Sinner riprende il preparatore Ferrara dopo il caso Clostebol. «Ha svolto un ruolo importante nella crescita di Jannik» - Jannik Sinner ha ripreso Umberto Ferrara come suo preparatore atletico con effetto immediato. La decisione, si legge in una nota, è stata presa in accordo con il team dirigenziale di.

Jannik Sinner riprende Umberto Ferrara come preparatore atletico - Jannik Sinner ha riassunto Umberto Ferrara come suo preparatore atletico con effetto immediato. Lo comunica l’entourage del numero 1 del mondo in una nota.

Jannik #Sinner si prepara al suo esordio a #Wimbledon e lo fa subito dopo aver interrotto i rapporti, un po' a sorpresa, con il preparatore atletico Marco #Panichi e il fisioterapista Ulises #Badio, con cui aveva iniziato a collaborare da 9 mesi. #Piccardi (Co Vai su Facebook

