Era stato allontanato per il caso Clostebol assieme al fisioterapista Giacomo Naldi ma adesso Jannik Sinner ha reinserito nel suo staff il preparatore atletico Umberto Ferrara: la scelta che ricade su uno dei professionisti più stimati dell'ambiente ha un effetto immediato con il numero uno del mondo in procinto di riprendere i suoi allenamenti a Montecarlo, dopo le meritate ferie, con l'obiettivo di preparasi ai tornei del Nord America (sul cemento). La nota. " La decisione è stata presa in accordo con il team dirigenziale di Jannik, nell'ambito dei preparativi in corso per i prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e gli Us Open. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner richiama Ferrara: il preparatore atletico licenziato dopo il caso Clostebol