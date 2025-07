Sinner fenomeno social è un mese da record | un milione di tifosi in più

Negli ultimi 30 giorni, grazie al successo di Wimbledon, il n.1 è arrivato a 4,6 milioni di follower su Instagram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner fenomeno social, è un mese da record: un milione di tifosi in piĂą

Sinner-Dimitrov, un fenomeno mondiale - Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Sinner -Dimitrov) Il match per certi versi drammatico che ha contrapposto Jannik Sinner a Grigor Dimitrov ha monopolizzato l’attenzione dei quotidiani di tutto il mondo e per l’ennesima volta il tennis ha legittimato a pieno titolo Sky quale tv che può competere con i network generalisti.

João Fonseca, il “piccolo Sinner” agli Internazionali di Roma 2025: chi è il nuovo fenomeno del tennis - Agli Internazionali di Tennis 2025 occhi puntati su João Fonseca, 18 anni, brasiliano, talento esplosivo e già definito da molti il “ piccolo Sinner ”, ha raccolto consensi ed entusiasmo ieri, 4 maggio 2025, durante il suo primo allenamento pubblico agli Internazionali d’Italia.

Perrelli: «Sky cala l’asso: 200 partite verso Mondiali 2026, Nations League e fenomeno Sinner». - «Siamo il punto di riferimento per lo sport in Italia» Mentre i campionati volgono al termine e la Champions League entra nella sua fase conclusiva, Sky si prepara a vivere un’estate a tutto calcio, puntando su qualificazioni ai Mondiali 2026 e fasi finali della Nations League, due appuntamenti chiave che garantiranno una copertura ampia e spettacolare per gli appassionati.

Wimbledon e il Fenomeno Sinner: un viaggio emotivo con Eleonora Cottarelli di Sky Raccontare la prima vittoria di un italiano a Wimbledon nel singolare: Eleonora Cottarelli, volto di Sky Sport, ha raccontato a "Doppio Misto PodCast" con Margherita Sciaulino Vai su Facebook

Pellegrini e Sinner, è bufera sui social: l'assalto dei follower "Non tocchi il campione" - Commenti a valanga sulla pagina dell'ex nuotatrice Federica Pellegrini: i fan del campione gli contestano dichiarazioni - Secondo msn.com