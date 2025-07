Sinner è tornato sui suoi passi

AGi - Umberto Ferrara, andata e ritorno, ovvero licenziato e ripreso da Jannik Sinner "con effetto immediato". √ą durata undici mesi esatti la separazione tra l'altoatesino, numero 1 del tennis mondiale, e il fisioterapista bolognese che era stato allontanato il 23 agosto dello scorso anno dopo il 'caso Clostebol', ovvero micro-quantit√† di sostanza vietata dall'antidoping nel corpo del fuoriclasse del tennis costata un'amara sospensione di tre mesi. "La decisione - riporta la nota di questa mattina dello staff del tennista altoatesino che annuncia il ritorno di Ferrara - √® stata presa in accordo con il team dirigenziale di Jannik, nell'ambito dei preparativi in corso per i prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e lo Us Open. 🔗 Leggi su Agi.it ¬© Agi.it - Sinner √® tornato sui suoi passi

In questa notizia si parla di: sinner - tornato - suoi - passi

Sinner senza limiti! √ą tornato il grande campione: che partita - Ed √® di nuovo l‚Äôora di Jannik Sinner: dopo la prestazione altalenante con l‚Äôolandese De Jong, che non ha soddisfatto nemmeno lui, il nostro numero uno si √® fermato a palleggiare con Vagnozzi per provare i colpi.

Il Re è tornato: Jannik Sinner vince al rientro tra l’ovazione della gente - Dopo lo stop forzato per la vicenda della contaminazione da Clostebol, il numero uno al mondo è tornato in campo riprendendo da doive aveva lasciato, con una vittoria Dopo  104 giorni  di inattività,  Jannik Sinner  riprende la sua striscia vincente che ora è ufficialmente arrivata a 22 vittorie consecutive, perchè il tennista azzurro era stato costretto a fermarsi a causa della sospensione inflitta dalla Wada dopo aver vinto il torneo a Melbourne, oggi è ritornato in campo ricominciando subito a vincere.

Sinner è tornato! Vittoria a Roma al rientro dopo la squalifica: "Ho aspettato tanto questo momento" - Jannik Sinner è tornato a giocare un match ufficiale, 104 giorni dopo il trionfo agli Australian Open e l`ultima partita sul circuito, e dopo.

Sinner torna sui suoi passi: Umberto Ferrara è di nuovo il suo preparatore atletico Era stato allontanato dopo il caso clostebol. Nel comunicato diramato, si legge: “Il ritorno di Umberto riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alle prestazioni ai massimi Vai su Facebook

#Sinner torna sui suoi passi: Umberto Ferrara √® di nuovo il suo preparatore atletico Era stato allontanato dopo il caso clostebol. Nel comunicato: ‚ÄúIl ritorno di Umberto riflette attenzione alla continuit√† e alle prestazioni ai massimi livelli‚ÄĚ. Vai su X

Sinner è tornato sui suoi passi; Sinner è tornato sui suoi passi; Jannik Sinner: il preparatore Umberto Ferrara torna nel team dopo il caso Clostebol.

Sinner è tornato sui suoi passi - Umberto Ferrara, andata e ritorno, ovvero licenziato e ripreso da Jannik Sinner "con effetto immediato". Come scrive msn.com

Sinner tradito dopo Wimbledon: è finita, allarme tra i tifosi - Il fuoriclasse azzurro, tornato su suoi passi con Umberto Ferrara, ha incassato la notizia dallo staff del rivale: colpo di scena ... Si legge su tennisfever.it