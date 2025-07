Sinner annuncio a sorpresa | preparatore Ferrara torna nello staff

(Adnkronos) – Jannik Sinner riprende Umberto Ferrara come preparatore atletico. La decisione a sorpresa del numero 1 del tennis viene ufficializzata con un comunicato: "Jannik Sinner ha deciso di riaffidare a Umberto Ferrara il ruolo di preparatore atletico, con effetto immediato". L'annuncio non passa inosservato, se si considera che Ferrara – con l'allora fisioterapista Giacomo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Sinner riprende Ferrara come preparatore, l’aveva licenziato dopo il caso Clostebol: perché l’ha fatto - Jannik Sinner ha comunicato a sorpresa di aver ripreso nella propria squadra il preparatore Umberto Ferrara, a quasi un anno dal licenziamento in seguito ... Si legge su fanpage.it

Sinner riprende il preparatore atletico Umberto Ferrara licenziato dopo il caso clostebol - Ferrara, dopo l’esperienza con Sinner che aveva coinciso con la scalata alla vetta del ranking dell’azzurro, e alla prima lunga serie di vittorie, è stato di recente preparatore di Matteo Berrettini. Lo riporta msn.com