Sindaci in campo per le Regionali verso lo scioglimento i comuni di San Giorgio a Cremano ed Ercolano

Verso lo scioglimento i Comuni di San Giorgio a Cremano ed Ercolano, dopo che i rispettivi sindaci hanno rassegnato dimissioni irrevocabili. Ercolano Sospeso anche il consiglio comunale di Ercolano, dove è stato nominato commissario prefettizio il dottor Dario Caputo, prefetto in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Comuni: Ercolano; sindaco azzera la giunta comunale - Il sindaco di Ercolano (Napoli) Ciro Buonajuto, ha azzerato la giunta comunale comunicando il provvedimento agli assessori. Come scrive ansa.it

Regionali: Ercolano, Buonajuto si dimette da sindaco - MSN - Dopo Giorgio Zinno, primo cittadino di San Giorgio a Cremano, ora anche Buonajuto si dimette da sindaco di Ercolano, pronto a sfida per Regione. Si legge su msn.com