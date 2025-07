Sicurezza in mare | sup moto d' acqua e unità cinofile ai Tre Ponti per le dimostrazioni di salvamento

In occasione della Giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento venerdì prossimo, 25 luglio, alla spiaggia dei Tre Ponti (ore 16) si terranno una serie di dimostrazioni pratiche di salvamento in mare. Si tratta di un appuntamento organizzato dal Comune di Livorno, tramite il settore. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

A Fiumicino non si balla (al mare) per un mese intero. Il provvedimento che vieta musica dal vivo e dj set dopo i ponti di Pasqua e 1 maggio - Deve esserci stato troppo caos o rumore a Fiumicino, comune sul litorale laziale, tanto che è stata emanata un’ordinanza sindacale che dispone il divieto, per un periodo di 30 giorni, di organizzare eventi o manifestazioni con musica dal vivo o dj set e trattamenti danzanti presso gli stabilimenti balneari e i chioschi situati lungo il litorale comunale.

La prefettura e i ponti del Mare e Flaiano si colorano di verde per la giornata internazionale dei bambini scomparsi - Domenica 25 maggio 2025 ricorre la “Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi”, celebrata sin dal 1983 in ricordo del piccolo Ethan Patz, rapito a New York nella medesima data del 1979.

Venerdì 25 luglio Giornata mondiale della Prevenzione dell’annegamento, alla spiaggia dei Tre Ponti dimostrazioni di salvamento in mare; Salvamento con cani e moto d’acqua, dimostrazione a Livorno; Tre Ponti, dimostrazione di salvamento in mare. FOTO.

Quartu, salvamento a mare: giovedì lezione al Poetto - Giovedì al Poetto di Quartu in occasione della Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, è in programma l’evento "Bandiera Blu. Segnala unionesarda.it

