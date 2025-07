Sicurezza Fratelli d' Italia | C' è un' emergenza in corso serve subito un presidio fisso notturno

Alessandro Pierotti e Sara Borghesi, responsabili dipartimento Giustizia e sicurezza di Fratelli d'Italia Rimini intervengono riguardo gli ultimi eventi di criminalitĂ a Rimini in centro storico. "E' improcrastinabile l’immediata adozione di misure urgenti di sicurezza urbana da parte del Comune. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - fratelli - italia - emergenza

Fratelli d'Italia denuncia atti vandalici contro alcuni negozi. Grandi: "Il tema sicurezza non è più rinviabile" - Un altro, l’ennesimo atto di vandalismo, è avvenuto ieri pomeriggio a Ravenna. Lo denunciano Nicola Grandi, candidato sindaco della coalizione di centro-destra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e lista civica Viva Ravenna, e Patrizia Zaffagnini, candidata al consiglio comunale per.

Sicurezza urbana, Fratelli d'Italia illustra le proposte: "Street tutor. droni e una mappa del rischio" - Una serata densa di contenuti e riflessioni quella che si è svolta ieri, venerdì, i all’Hotel Cube, dove Fratelli d’Italia ha organizzato una tavola rotonda sul tema della sicurezza urbana, considerata da tutto il centro-destra come una vera emergenza cittadina.

Vasto, "strisce sbiadite e buche pericolose": Fratelli d’Italia chiede interventi urgenti per la sicurezza stradale - I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia di Vasto, Francesco Prospero, Guido Giangiacomo e Vincenzo Suriani, tornano a denunciare lo stato di degrado della rete viaria cittadina, peggiorato dalla presenza diffusa di strisce pedonali ormai invisibili e buche pericolose su molte strade di Vasto.

Reggio, respinta mozione di Fratelli d'Italia sull'emergenza sicurezza in centro https://24emilia.com/reggio-respinta-mozione-di-fratelli-ditalia-sullemergenza-sicurezza-in-centro/… Vai su X

Fratelli d'Italia Luca Minucci su sicurezza a Castiglione della Pescaia #IlGiunco Vai su Facebook

Sicurezza, Fratelli d'Italia: C'è un'emergenza in corso, serve subito un presidio fisso notturno; Emergenze in Alto Frignano. Fabi: Sicurezza garantita dal 118; Reggio, respinta mozione di Fratelli d’Italia sull’emergenza sicurezza in centro.

Emergenze in Alto Frignano. Fabi: "Sicurezza garantita dal 118" - Pavullo, l’assessore regionale risponde all’interrogazione di Annalisa Arletti, consigliera di Fratelli d’Italia "I dati sull’impiego dei medici sopressi hanno rilevato una loro attività saltuaria e d ... ilrestodelcarlino.it scrive

Criminalità a Rimini: Fratelli d’Italia chiede misure urgenti - Chiesta la presenza notturna fissa delle forze dell’ordine per fermare l’escalation di furti Dopo la spaccata alla gioielleria in centro a Rimini intervengono Alessandro Pierotti e Sara Borghesi - Lo riporta altarimini.it