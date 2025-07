Si schizza l' acido in faccia mentre cerca di sturare un lavandino | uomo gravemente ustionato

Ha gravi ustioni al volto e al torace. Tutto colpa dell'acido che lo ha colpito mentre cercava di liberare il lavandino della cucina. Un uomo di circa 30 anni è stato ricoverato al Centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano, dopo un grave incidente domestico.Uomo si ustiona. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: uomo - acido - lavandino - schizza

Acido muriatico contro una donna all'interno di un negozio: arrestato un uomo - A Castellammare i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un uomo di 55 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 55enne avrebbe raccolto dell’acido muriatico in una scodella gialla di plastica e gettato contro la moglie, al culmine di una discussione nel negozio gestito dalla.

Minaccia la ex di sfregiarla con l'acido, la ragazza segregata in casa per paura dell'uomo violento - La vita di una 35enne di origini ucraine era diventata un inferno dopo che aveva lasciato il compagno, un 51enne residente nel riminese, con l'uomo che non si era rassegnato alla fine della relazione.

Grave tamponamento fra camion sulla statale, un uomo ferito. Strada chiusa per una fuoriuscita di acido - Grave tamponamento sulla statale Romea a Ravenna, all'altezza del ponte sul Fossatone. Stando a quanto si apprende, tutto sarebbe avvenuto poco prima delle 14, quando si sarebbe verificato uno scontro fra tre camion che procedevano sulla statale in direzione di Ravenna.

Si schizza l'acido in faccia mentre cerca di sturare un lavandino: uomo gravemente ustionato.

Sabbio Chiese, ustionato dall’acido mentre tenta di disgorgare il lavandino - Grave un uomo di 30 anni di origine pachistana che cercava di sturare le tubature di casa usando un potente liquido. Riporta quibrescia.it

Si spruzza acido in faccia disgorgando il lavandino, grave al Niguarda - Il trentenne di Sabbio Chiese è stato trasferito al Niguarda in codice rosso: stava usando un prodotto del supermercato ... Scrive giornaledibrescia.it