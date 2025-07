Si presenta la Maceratese Preso il centrocampista De Angelis Crocioni | Soddisfatto del mercato

"Sono fiducioso e contento della nuova Maceratese, per come hanno lavorato il dg Stefano Serangeli e il diesse Nicolò De Cesare ". È soddisfatto il presidente Alberto Crocioni alla vigilia della preparazione che inizierà oggi a Belforte. "Vogliamo consolidarci nella categoria, disputare un campionato dignitoso – aggiunge – senza prendere schiaffi sul campo ed ecco che chiedo alla città un atto di vicinanza sottoscrivendo l’abbonamento perché in D sono necessari budget importanti. È altresì positivo osservare che a livello di sponsor c’è un maggiore interesse". Il presidente si volta indietro. "È il mio debutto in D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Si presenta la Maceratese. Preso il centrocampista De Angelis. Crocioni: "Soddisfatto del mercato»

In questa notizia si parla di: maceratese - crocioni - soddisfatto - presenta

Maceratese promossa in D: la gioia di Crocioni dopo lo spareggio con K Sport - "Sono veramente felice anche perché ho visto tanta passione che non ricordavo, molti giovani e famiglie.

La Maceratese trionfa ai rigori: il presidente Crocioni e il tecnico Possanzini celebrano il successo - "Il finale che pensavamo, ma arrivare ai rigori è stata dura. Il K Sport ha fatto una bella gara". È più che soddisfatto il presidente Alberto Crocioni che ricorda quando sono stati mossi i primi passi per allestire questa rosa.

Maceratese: Crocioni riflette sul futuro della squadra in Serie D - Sono giorni di riflessione per Alberto Crocioni, presidente della Maceratese, perché sono da sciogliere dei punti interrogativi da cui dipenderà la stagione dei biancorossi in D.

La Maceratese trionfa ai rigori: il presidente Crocioni e il tecnico Possanzini celebrano il successo; «Vogliamo consolidarci in Serie D, chiediamo ai tifosi di abbonarsi. Bello rivedere i giovani allo stadio»; Salvadanaio digitale: l'economia per tutti.

Si presenta la Maceratese. Preso il centrocampista De Angelis. Crocioni: "Soddisfatto del mercato» - "Sono fiducioso e contento della nuova Maceratese, per come hanno lavorato il dg Stefano Serangeli e il diesse ... Si legge su sport.quotidiano.net

«La Maceratese anche in Serie D avrà bisogno dei suoi tifosi». Inizia la nuova stagione della Rata - MACERATA Non ha più segreti la nuova Maceratese che ieri si è svelata alla stampa in ogni sua componente e che oggi inizierà a ... msn.com scrive