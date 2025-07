Si perde nei boschi del Valdarno 73enne salvato dai vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti nella tarda mattinata odierna su richiesta dei Carabinieri per una ricerca a persona dispersa nel Comune di Loro Ciuffenna. Sul posto si è diretta la squadra di terra con 2 mezzi e 5 uomini e sono stati inviati dalla Sala Operativa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: fuoco - vigili - perde - boschi

Perugia. Vigili del Fuoco, Francesco Pedini si congeda con onore: 35 anni di servizio e dedizione - La Direzione Centrale per le Risorse Umane annuncia oggi, 1° maggio 2025, il collocamento a riposo del Capo Reparto Esperto Francesco Pedini, che ha raggiunto il limite di età .

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attivitĂ per grandi e piccini - Domenica 18 maggio 2025, tra le 9 e le 13, nella caserma che ospita il distaccamento, in via Torino 11, i vigili del fuoco volontari di Volpiano incontrano la cittadinanza e in particolare i bambini per un open-day aperto a tutti.

Chieti, trovati morti i due vigili del fuoco dispersi: sono scivolati in un crepaccio. Salvi i due colleghi - Due vigili del fuoco del comando di Chieti sono stati trovati morti dopo essere scivolati in un crepaccio.

Nel pomeriggio di martedì 15 luglio, le squadre dei Vigili del Fuoco di Mondovì, del Saf di Cuneo e del Soccorso Alpino sono intervenute nella località Prea, nel comune di Roccaforte Mondovì, per il recupero di una donna disorientata nei boschi. Vai su Facebook

Si perde nei boschi del Valdarno, 73enne salvato dai vigili del fuoco; Coppia si perde nei boschi: rintracciata e recuperata; Voltaggio: si perde in mezzo ai boschi, ritrovato dai Vigili del Fuoco.

Si perde nei boschi di Loro Ciuffenna, ritrovato in stato confusionale - Arezzo, 23 luglio 2025 – I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, Distaccamento di Montevarchi sono intervenuti nella tarda mattinata su richiesta dei Carabinieri per una ricerca a persona dispersa ... Scrive msn.com

Pioraco - Perde l’orientamento tra i boschi, giovane recuperato dai vigili del fuoco - Intervento nel territorio di Pioraco dei vigili del fuoco verso le 15:40 per soccorrere un ragazzo che ha perso l’orientamento finendo in una zona molto impervia. Secondo veratv.it