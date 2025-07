Si intrufolano di notte a scuola e restano bloccati sul tetto | arrivano i carabinieri

Lallio. Irruzione nella scuola elementare di Lallio nella tarda serata di lunedì 21 luglio. Intorno alle 22:30, la centrale operativa della Sorveglianza Italiana ha ricevuto l'allarme. Attraverso il sistema di telecamere dell'istituto, sono stati individuati tre soggetti all'interno del cortile con il volto coperto intenti a salire sul tetto dell'edificio tramite una scala verticale. La centrale ha subito inviato due radiomobili e allertato i Carabinieri. In pochi minuti, due pattuglie sono giunte sul posto sorprendendo gli intrusi ancora sul tetto. All'intimazione a fermarsi, i soggetti hanno tentato la fuga, ma senza via di discesa sono rimasti bloccati sul tetto fino all'arrivo dei carabinieri, che li hanno fermati.

