Si fingono carabinieri e sottraggono a una donna 100mila euro a Brescia | come funziona la truffa della falsa rapina

Due uomini a Brescia si sono finti carabinieri e hanno contattato una famiglia raccontando che la loro auto era stata utilizzata per una rapina. Arrivati a casa per un presunta perquisizione, hanno obbligato una donna a consegnare loro un bottino di quasi 100mila euro in contanti e gioielli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Crollano calcinacci dal palazzo, donna colpita alla testa a Napoli: arrivano i carabinieri - Calcinacci crollati da un palazzo in via Carlo Poeio a Chiaia. Colpita la donna che stava passeggiando.

Vomero, donna accusa malore in via Orsi e muore: ambulanza, Polizia Locale e Carabinieri sul posto - Accusa un malore improvviso e si accascia al suolo, perdendo la vita. È morta così una donna di circa 70 anni questo pomeriggio in via Giuseppe Orsi, a poca distanza da piazza Medaglie d’Oro, nel cuore del Vomero.

Traffico in Costiera, donna incinta scortata in ospedale da Sorrento a Napoli dai carabinieri - A Sorrento una donna in gravidanza è stata accompagnata dai carabinieri al Policlinico di Napoli, dove l’attendeva l’équipe specializzata per la nascita della sua bambina, affetta da una grave malformazione cardiaca.

