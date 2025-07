Sì del Senato | il femminicidio sarà punito con l' ergastolo

AGI - Centosessantuno voti a favore, zero contrari, zero astenuti: il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge che introduce nel codice penale il nuovo reato di femminicidio. Il testo passa ora all’esame della Camera. Il provvedimento istituisce il nuovo articolo 577-bis del codice penale, dedicato specificamente all’omicidio di una donna "in quanto donna", riconoscendo così il carattere strutturale e sistemico della violenza di genere. Il disegno di legge punta a rafforzare la tutela penale nei casi in cui il movente del delitto sia legato al genere della vittima, andando oltre le aggravanti generiche e inserendo una fattispecie autonoma di reato. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sì del Senato: il femminicidio sarà punito con l'ergastolo

