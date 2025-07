Si costruisce casa nel Parco del Vesuvio ma è tutto abusivo | scatta la demolizione

In esecuzione di un ordine di demolizione è stato demolito un manufatto abusivo in cemento armato di circa 30 mq con una copertura di lamiera grecata coibentata. Il manufatto demolito era adibito ad uso abitativo e nel comune d Boscoreale in via Cerardelli. L'area nella quale era stata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Incendio a Fondi: in fiamme i resti della demolizione di un immobile abusivo - Sono in corso le indagini dei carabinieri su un incendio divampato nella notte del 7 giugno scorso in via Quarto della Calce a Fondi.

Abbattuta un’altra casa abusiva sul Vesuvio - Eseguita un’operazione di demolizione di un immobile abusivo all’interno del Parco nazionale del Vesuvio, su disposizione della Procura della Repubblica ... ilfattovesuviano.it scrive