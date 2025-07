Sì al dl Università | 160 milioni per gli enti di ricerca e 150 per il Sud Bernini | Investiamo sul futuro dell’Italia

Il decreto UniversitĂ ha ricevuto l’approvazione al Senato e passerĂ quindi all’esame della Camera. La misura prevede risorse per rafforzare i progetti e le infrastrutture scientifiche, il riconoscimento dei titoli di studio per gli educatori nei servizi per l’infanzia e gli sgravi fiscali sulle borse per le attivitĂ di ricerca. “Crediamo che sostenere la scienza significhi dare forza al futuro del nostro Paese”, ha spiegato il ministro dell’UniversitĂ Anna Maria Bernini. “Potenziare la ricerca – ha aggiunto il ministro – vuol dire valorizzare le conoscenze acquisite e trasformarle in nuove opportunitĂ di sviluppo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sì al dl UniversitĂ : 160 milioni per gli enti di ricerca e 150 per il Sud. Bernini: “Investiamo sul futuro dell’Italia”

In questa notizia si parla di: universitĂ - milioni - enti - ricerca

Sicilia, universitĂ : dalla Regione 13 milioni per nuovi alloggi Ersu - Contro il caro-affitti, la Regione Siciliana finanzia con propri fondi interventi di edilizia residenziale universitaria per aumentare il numero di alloggi gratuiti destinati agli studenti fuorisede.

UniversitĂ e caro affitti, in arrivo quasi 4 milioni di euro per mettere a nuovo oltre 200 posti letto - Contro il caro-affitti, la Regione Siciliana finanzia con propri fondi interventi di edilizia residenziale universitaria per aumentare il numero di alloggi gratuiti destinati agli studenti fuorisede.

UniversitĂ , in arrivo quasi due milioni di euro per nuovi alloggi Ersu: "Aiuto concreto contro il caro affitti" - Contro il caro-affitti, la Regione Siciliana finanzia con propri fondi interventi di edilizia residenziale universitaria per aumentare il numero di alloggi gratuiti destinati agli studenti fuorisede.

Accogliamo positivamente la conferma in Senato del DL UniversitĂ , con cui viene approvato un incremento di 160 milioni di euro in 3 anni del FOE, giĂ di 1,5 miliardi di euro, con cui gli Enti di Ricerca finanziano le proprie attivitĂ . Grazie al MUR e al Ministro @ Vai su X

Anche noi nella nuova Alleanza quantistica italiana Nasce l’intesa nazionale tra università , enti di ricerca e imprese per guidare l’innovazione nel campo delle tecnologie quantistiche. Anche noi facciamo parte dell’AQI, con l’obiettivo di creare un ecosistem Vai su Facebook

MUR, stanziati 160 milioni di euro per gli Enti di Ricerca: il Senato dĂ il via libera al Dl UniversitĂ ; Approvato il Dl UniversitĂ : 160 milioni agli enti di ricerca; Borse di ricerca, educatori, tutele Inail: ok del Senato al decreto universitĂ .