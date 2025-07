Shock al Tour de France finisce malissimo | interviene la polizia e lo schianta a terra

Le grandi manifestazioni sportive sono spesso il palcoscenico di imprese memorabili, ma talvolta anche di gesti assurdi che mettono a rischio la sicurezza di tutti. L'entusiasmo del pubblico può trasformarsi in imprudenza, specie quando l'euforia di vivere da protagonisti l'evento prende il sopravvento sul buon senso. È quello che è accaduto durante una delle tappe più attese di una celebre corsa ciclistica internazionale, quando l'azione sconsiderata di uno spettatore ha sfiorato la tragedia. Un gesto isolato e folle, che ha scatenato l'intervento immediato delle forze dell'ordine e degli addetti alla sicurezza.

