Si chiude il procedimento giudiziario tra la star di Transformers e la cantante, che aveva accusato di maltrattamenti l'ex partner. FKA twigs e Shia LaBeouf sono giunti ad un accordo per risolvere la causa intentata dalla cantante, che aveva accusato l'attore di abusi fisici ed emotivi nel corso della loro relazione. L'avvocato di Tahliah Barnett (FKA twigs), ha presentato in tribunale una richiesta per archiviare la causa contro LaBeouf con pregiudizio, il che significa che non potrà essere ripresentata in futuro. L'accordo tra Shia LaBeouf e FKA twigs dopo la denuncia per abusi Attraverso una dichiarazione congiunta rilasciata martedì tramite i rispettivi avvocati, i due hanno confermato l'accordo preso: "Impegnati a intraprendere un percorso costruttivo, abbiamo deciso di risolvere la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Shia LaBeouf, ritirata la causa contro l’attore: FKA twigs raggiunge un accordo dopo le accuse di abusi