Sheriff Country | conferma cast e tutto quello che sappiamo sullo spin-off di Fire Country

L’emozionante serie drammatica Fire Country sta per avere uno spin-off e ci sono già tantissime novità entusiasmanti sul prossimo show, Sheriff Country. In uscita alla fine del 2022, Fire Country segue le vicende del detenuto Bode Donovan che aderisce a un programma di scarcerazione anticipata poco ortodosso che gli permette di diventare pompiere volontario nella California settentrionale e lavorare con esperti qualificati per combattere incendi di vaste proporzioni. Con il suo mix di dramma, azione ed elementi procedurali, Fire Country ha catturato l’attenzione degli spettatori durante la sua prima stagione e ha già un grande potenziale di franchise. 🔗 Leggi su Cinefilos.it