Sharon e Ozzy Osbourne avevano un accordo di eutanasia da anni

La morte della leggendaria rockstar Ozzy Osbourne, avvenuta martedì, ha riportato alla luce un nuovo accordo tra la star e la moglie Sharon Osbourne. Un accordo stipulato decenni fa tra la defunta star e la moglie Sharon Osbourne. La leggenda del rock Ozzy Osbourne è morto martedì all’età di 76 anni. Ozzy Osbourne, cantante fondatore della band Black Sabbath e che ha avuto anche un’importante carriera da solista, è stato visto esibirsi per l’ultima volta solo poche settimane fa, quando è salito sul palco per un concerto d’addio il 5 luglio a Birmingham, in Inghilterra. Osbourne, che da anni soffriva del morbo di Parkinson, si è seduto su una sedia di pelle sul palco durante lo spettacolo. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Sharon e Ozzy Osbourne avevano un accordo di eutanasia da anni

