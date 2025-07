Settimana corta il test | Migliorati sonno energia e soddisfazione per il proprio impiego

I risultati della sperimentazione piĂą estesa del mondo pubblicati su Nature Human Behaviour. Le 141 aziende di sei Paesi coinvolte nello studio nel 90% dei casi hanno scelto di mantenere l’orario su 4 giorni settimanali. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Settimana corta, il test: “Migliorati sonno, energia e soddisfazione per il proprio impiego”

La Spagna approva la settimana corta, ma perché l’Italia fa ancora resistenza? - Stessa paga, meno ore. La Spagna ha approvato un disegno di legge per la settimana corta, dando il via libera al passaggio da 40 a 37,5 ore lavorative senza modificare lo stipendio.

Sace adotta settimana corta: produttività in crescita del 26% nel 2024 - "Siamo stati i primi in Italia nell'adozione, su via sperimentale, della settimana corta di quattro giorni ed è stata "una scelta di successo".

Settimana corta e smart working, sì della giunta al nuovo contratto per i dipendenti regionali - La giunta regionale, su proposta dell’assessore della Funzione pubblica Andrea Messina, ha approvato l'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti regionali – comparto e dirigenza - per il biennio 2022/2024.

Settimana corta, 4 giorni a settimana fa stare meglio i dipendenti. Che rendono perfino di piĂą; Le aziende italiane che adottano la settimana corta di lavoro.

Settimana corta: il successo della sperimentazione in UK - Gazzetta.it - Dopo sei mesi di sperimentazione di settimana corta in 61 aziende nel Regno Unito, i risultati del test sono incoraggianti. Lo riporta gazzetta.it

Con la settimana corta più salute e produttività per i lavoratori - Avs propone di passare da 40 a 32 ore la settimana. Da lanotiziagiornale.it