Serie D La Recanatese corteggia Misuraca Niente da fare per il ritorno di Giampaolo

In questa fase che potremo definire particolare, le giornate non sono mai interlocutorie e seppure le trattative possono non concretizzarsi, comunque proseguono senza soluzione di continuità . È anche un "giocare" con il tempo, visto che, fatalmente, con l’avvicinarsi dell’avvio della stagione agonistica qualche pretesa è destinata ad abbassarsi. L’incontro tra domanda ed offerta è questione molto complessa e, nella fattispecie, il discorso riguarda, tra gli altri, Gianvito Misuraca. Il 35enne centrocampista d’attacco palermitano ma ormai marchigiano di adozione, interessa la Recanatese, sia per la sua che cadrebbe davvero come il cacio sui maccheroni sia per il fatto che, dopo la mancata conferma a L’Aquila, è sulla piazza, in attesa di proposte convincenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. La Recanatese corteggia Misuraca. Niente da fare per il ritorno di Giampaolo

In questa notizia si parla di: misuraca - serie - recanatese - corteggia

Serie D. La Recanatese corteggia Misuraca. Niente da fare per il ritorno di Giampaolo.

Recanatese senza stadio per l'inizio della stagione. Ipotesi Macerata - La squadra giallorossa, neopromossa in Serie C per la prima volta nella sua storia, non potrà giocare le ... Riporta corriereadriatico.it

Serie C, l'Olbia lavora al ripescaggio: prima avversaria la Recanatese - Quanto alle squadre ex Serie C, la prima avversaria dell’Olbia si chiama Recanatese, retrocessa ai playout dopo lo spareggio perso con la Vis Pesaro: la proprietà ha già dichiarato che ... Si legge su unionesarda.it