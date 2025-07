Sequestrati beni per 5 milioni a imprenditore legato alla Camorra

NAPOLI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca di beni emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti di un 56enne, ritenuto contiguo ad ambienti della criminalità organizzata attivi nel territorio di Acerra. Il provvedimento, adottato in accoglimento della proposta avanzata dal Questore di Napoli, è scaturito da un’articolata attività di accertamento, condotta da personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli, che ha fatto emergere la pericolosità dell’uomo, già condannato in via definitiva per delitti aggravati dal metodo mafioso – tra cui ricettazione, incendio, detenzione illegale di armi, bancarotta fraudolenta e lesioni personali – alcuni dei quali riconducibili al contesto del clan Crimaldi, storicamente radicato nell’area di Acerra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: beni - sequestrati - milioni - imprenditore

Sequestrati beni per più di un milione di euro a nota impresa edile abruzzese fallita - Un provvedimento di sequestro emesso dal Gip del tribunale di L'Aquila è stato eseguito dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di L’Aquila, nell’ambito di attività di servizio a tutela dell’economia legale.

Fatture fittizie per incassare fondi europei: 6 denunciati e sequestrati beni per 1.350.000 euro - Quei fondi europei sarebbero dovuti servire per la creazione di nuove forme di turismo. In realtà , secondo quanto è stato accertato dalla guardia di finanza, sono stati - grazie a fatture fittizie - oggetto di frode.

Truffe sui bonus edilizi, i beni sequestrati: anche una fabbrica, un albergo e una casa da 2 milioni - Prato, 15 maggio 2025 – È una fabbrica nel cuore di Prato uno dei beni più rilevanti finiti sotto sequestro nell’ambito di una delle più imponenti operazioni contro le frodi sui bonus edilizi mai condotte in Toscana.

#GdiF #Milano: sequestrati beni per oltre 47 milioni di euro nei confronti di un imprenditore milanese per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione di crediti d’imposta falsi. #NoiconVoi Vai su X

Truffa da oltre 1,2 milioni sui Bonus facciate allo Zen: sequestrati beni a imprenditore edile Vai su Facebook

Sequestrati beni per 5 milioni a imprenditore legato alla Camorra; Sequestrati beni per 5 milioni a imprenditore legato alla Camorra; Camorra: sequestro da 5 milioni a imprenditore pompe funebri.

Maxi sequestro da 5 milioni per imprenditore legato alla camorra - Beni per cinque milioni di euro sonio stati sequestrati dalla Polizia di Stato a Salvatore Giordano Pacilio, 56 anni, imprenditore delle onoranze funebri, pluripregiudicato e ritenuto vicino alla camo ... Come scrive ansa.it

Sequestrati beni per 5 milioni a imprenditore legato alla Camorra - NAPOLI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca di beni emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti di un 56enne, ritenuto contiguo ad ambienti ... Scrive lanuovasardegna.it