Dagli scranni del M5S si alzano i cartelli con le immagini di Borsellino e Falcone con la scritta “non nel loro nome”. I senatori del Pd hanno esposto invece un frontespizio della Costituzione rovesciata. Tra le proteste e lo sdegno delle opposizioni, fatta eccezione per Azione che ha votato a favore mentre Italia viva si è astenuta, con 106 sì, 61 no e 11 astenuti, l’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere in magistratura, tra pm e giudici. Sì del Senato alla riforma sulla separazione delle carriere in magistratura. Il testo di riforma costituzionale, già approvato a gennaio scorso dalla Camera -per la prima delle quattro letture previste- dopo il via libera di ieri di Palazzo Madama, dovrà fare altri due passaggi parlamentari, con il quorum del voto che sarà fissato ai 23 dell’Aula, per poter evitare il passaggio referendario per la conferma della riforma costituzionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Separazione delle carriere: ok del Senato tra le proteste

