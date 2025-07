Separazione delle carriere Fratoianni Avs | Lo scopo è attaccare l' autonomia della magistratura – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2025 "Per la destra è tutto decisivo ed epocale. La verità è che quando la destra in questo Paese parla di riforma della giustizia e di efficientamento delle procedure, in realtĂ c'è sempre un altro sottotesto, e questo sottotesto: ovvero attacco all'automomia della magistratura e sottomissione dei giudici all'esecutivo. Questa è una destra garantista con i forti e giustizialista e manettara con i deboli" così il deputato Nicola Fratoianni di Avs. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: magistratura - separazione - carriere - fratoianni

“La separazione delle carriere serve solo a indebolire la magistratura: è la rivalsa della politica sulle toghe” | L’intervento - *** La Camera ha approvato, in prima lettura, la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, che è stata demagogicamente blindata con una procedura che non ha precedenti: si decide di modificare la Carta costituzionale respingendo a priori qualsiasi emendamento, qualsiasi modifica, così dimostrando quale concezione della democrazia e dello Stato di diritto abbia l’attuale maggioranza parlamentare.

Convegno Magistratura Indipendente, Morrone (Lega): "Favorevole separazione carriere, due Csm, sorteggio e alta corte giustizia" - “Premetto che siamo favorevoli ai due CSM come conseguenza della separazione delle carriere. Siamo favorevoli al sorteggio perché l’indipendenza interna e quindi l’efficienza della magistratura vanno assicurate anche attraverso il contenimento dello strapotere delle correnti all’interno del CSM.

Separazione delle carriere in magistratura, il Senato approva l’articolo 2 della riforma - Via libera dell’Aula del Senato all’articolo 2 del ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati.

La separazione delle carriere è una vendetta contro la magistratura, il sogno Berlusconiano che si avvera. Gli italiani sapranno respingerla al mittente col referendum. #AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #separazionedellecarriere Vai su Facebook

Separazione delle carriere, Fratoianni (Avs): Lo scopo è attaccare l'autonomia della magistratura; Separazione delle carriere, ultimo giro prima del referendum. L’ira di Pd e 5S: “Questo governo impone con brutalità ”; Separazione carriere, Boldrini (Pd): Non risolve i problemi ed è contro i giudici.

Separazione delle carriere, Fratoianni (Avs): "Lo scopo è attaccare l'autonomia della magistratura" - La verità è che quando la destra in questo Paese parla di riforma della giustizia e di efficientamento delle procedure, in realtà c'è sempre un altro sottot ... Come scrive ilgiornale.it

Separazione delle carriere, ultimo giro prima del referendum. L’ira di Pd e 5S: “Questo governo impone con brutalità” - Da decenni il dibattito sulla separazione delle carriere dei magistrati assume contorni quasi ontologici, con una dicotomia tra chi prefigura scenari apocalittici e chi la considera un cambiamento fon ... Lo riporta msn.com