Senza dimora sgomberati dall’edificio dove nascerà un centro d’accoglienza

Nelle ultime ore la polizia locale di Roma Capitale ha sgomberato alcuni locali occupati abusivamente in via Comisso 23, alla Ferratella. Si tratta dell'edificio che, con fondi Pnrr, verrĂ parzialmente trasformato in stazione di posta e centro di accoglienza temporanea per persona senza fissa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Inaugurata la 'Stazione di Posta' di Villa Pardini a Sant'Anna Si tratta di un centro servizi volto a offrire attivitĂ di presidio sociale e socio sanitario e di accompagnamento per persone in condizione di marginalitĂ , deprivazione materiale, senza dimora. L'obiettiv Vai su Facebook

