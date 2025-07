semestre da record per poste volano gli utili e i ricavi

Non nasconde la sua soddisfazione Matteo Del Fante, presentando i dati dei primi sei mesi dell’anno di Poste Italiane, di cui è amministratore delegato. E non potrebbe essere altrimenti, del resto. Nei primi sei mesi di quest’anno Poste ha registrato ricavi consolidati record pari a 6,5 miliardi, in crescita del 5% anno su anno. Il Risultato operativo (EBIT) Adjusted è aumentato del 12% a 1,7 miliardi, mentre l’utile netto ha raggiunto 1,2 miliardi, in crescita del 14%. Esulta Del Fante: il miglior primo semestre dal 2015. “Si tratta del miglior primo semestre dalla nostra quotazione in Borsa risalente al 2015”, ha commentato Del Fante. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

