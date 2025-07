Semedo Juventus il portoghese stuzzica la fantasia della dirigenza bianconera! Quel noto procuratore ha proposto l’affare che si potrebbe concretizzare a parametro zero Cosa risulta

Semedo Juventus: secondo La Stampa, i bianconeri vorrebbero definire l’affare a zero per un motivo. Cosa sta succedendo sulle fasce. Con l’addio ormai imminente di Timothy Weah, il mercato Juventus è alla ricerca di un rinforzo per la corsia destra. In questo scenario si inserisce la proposta dell’agente Jorge Mendes, che ha messo sul tavolo il nome di Nelson Semedo, attualmente svincolato. A riferirlo è stato il quotidiano La Stampa, che ha evidenziato l’opportunitĂ che si sta profilando per il club bianconero. Il terzino portoghese, classe 1993, ha una carriera di grande esperienza alle spalle, avendo giocato con Barcellona e Wolverhampton, e vantando anche numerose presenze con la Nazionale del Portogallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Semedo Juventus, il portoghese stuzzica la fantasia della dirigenza bianconera! Quel noto procuratore ha proposto l’affare che si potrebbe concretizzare a parametro zero. Cosa risulta

In questa notizia si parla di: juventus - affare - semedo - portoghese

Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare -  Sancho è il grande obiettivo in vista della prossima stagione: per vedere l’inglese con la maglia bianconera c’è però una condizione che deve accadere Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare (Ansa Foto) – SerieAnews Hai presente quel brivido di speranza che ti prende guardando una trattativa in dirittura d’arrivo? La Juventus è di nuovo al lavoro: servono rinforzi, e a farlo presente è stato proprio Igor Tudor, dopo la bruciante sconfitta con il Manchester City al Mondiale per Club.

Dalla Juventus al Napoli, ora l’affare diventa possibile: l’idea fa sognare i tifosi azzurri! - In casa Napoli si lavora anche al futuro, motivo per il quale un noto calciatore potrebbe passare dalla Juventus al club azzurro.

Juventus, Vlahovic ai saluti: l’addio finanzia l’affare col PSG - La Juventus sta seriamente valutando di cedere Dusan Vlahovic ed in tal senso il suo addio può finanziare il colpo che arriverebbe direttamente dal Paris Saint Germain.

Calciomercato Juventus, nuovo profilo a destra: piace lo svincolato Semedo; Juventus, la rivoluzione sulle fasce continua: proposto un ex Barcellona; Juve pigliatutto, arriva un grande nome a zero: lo manda CR7.