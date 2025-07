Semedo Juve spunta anche l’ex terzino del Wolverhampton tra le opzioni per la fascia! Tutti gli aggiornamenti

sulle possibili mosse dei bianconeri. La Juve  è alla ricerca di un nuovo esterno destro per completare il reparto a disposizione di Igor Tudor e il nome di Nélson Semedo  è entrato prepotentemente nel radar della dirigenza bianconera. Il laterale portoghese classe 1993, reduce da quattro stagioni in Premier League  con il Wolverhampton, è attualmente svincolato, una condizione che lo rende appetibile dal punto di vista economico. Come riportato da Tuttosport, Semedo  piace per la sua esperienza internazionale, maturata anche con le maglie di Barcellona  e Portogallo, e per la sua capacità di interpretare al meglio sia la fase difensiva che quella offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Semedo Juve, spunta anche l’ex terzino del Wolverhampton tra le opzioni per la fascia! Tutti gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: juve - spunta - terzino - wolverhampton

Juve Conte, spunta un nuovo indizio: il rumors fa sognare i tifosi - La Juve e Conte sempre più vicini: l’ennesimo rumor stuzzica le speranze dei tifosi bianconeri. Il tecnico del Napoli continua a venire accostato a nuovi club, nonostante il suo contratto.

Hancko Juve, spunta l’offerta a sorpresa: un club è pronto a mettere sul piatto 30 milioni. Novità sul difensore del Feyenoord - di Redazione JuventusNews24 Hancko Juve, spunta l’offerta a sorpresa: cifre e dettagli sul possibile inserimento per il difensore slovacco.

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Kolo Muani e Vlahovic, spunta un vecchio nome in attacco - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Calciomercato Juve, Weah e Alberto Costa in uscita. Suggestione Pubill, sondati altri due profili Una corsia da rifare: il gioiellino dell’Almeria, 22 anni, è da tempo pure nei radar di Milan e Wolverhampton A poco più di due settimane dalla partenza per il ritiro d Vai su Facebook

Casi, dubbi e pezzi mancanti: il rischio di Tudor e il via ai primi tagli della #Juve - Quando a Igor Tudor è stata ribadita la fiducia, con tanto di rinnovo di contratto come garanzia totale della parola data - così da eliminare pure la clausola di svincolo presente Vai su X

Brown, non c'è solo il Milan: sul terzino anche Wolverhampton e Fenerbahce.

UFFICIALE l’accordo col terzino, via libera per la Juventus - Il terzino lascerà l’Almeria per vestire la maglia dell’Atletico Madrid. Riporta calciomercato.it

André Juve (Corriere), negli scorsi giorni contatto per il mediano del Wolverhampton. Dal costo alla concorrenza, le ultimissime - Dal costo alla concorrenza, tutte le ultimissime Nuovo nome per il centrocampo della Juve, che continu ... Scrive juventusnews24.com