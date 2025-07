Se il Napoli non lo considera fa male attacco netto | il motivo

La sentenza è chiara. Dure parole dell’agente alla societĂ : cosa è successo Il Napoli è alle prese con la prima parte del ritiro estivo a Dimaro. Dopo l’allenamento mattutino, concesso il pomeriggio libero agli azzurri, che riprenderanno ad allenarsi domattina. Nel frattempo la societĂ continua a muoversi in ottica calciomercato. Tra le varie trattativa avanzata, c’è sempre quella legata a Dan Ndoye, con il Napoli pronto ad affondare il colpo. Ma non è solo unico affare di giornata: il Ds Manna ha avanzato un’offerta, in maniera decisa, per provare a prendere Fabio Miretti dalla Juventus. Una trattativa che potrebbe andare in porto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Se il Napoli non lo considera fa male”, attacco netto: il motivo

Dries come Finidi George a Usa '94 E Mertens segna sempre in trasferta; Il Napoli non ha abbandonato l’idea Moise Kean: 52 milioni e passa la paura.

Napoli, senza gol: l'attacco mai così male dal 2009-10. Lukaku ... - Conte ha il settimo attacco del campionato on 21 reti, mai così male dal 2009- Scrive tuttomercatoweb.com

DIRETTA/ Napoli Arezzo (risultato 0-2): raddoppio e vittoria per i toscani! (amichevole, 22 luglio 2025) - Diretta Napoli Arezzo streaming video tv: prima uscita estiva per i campioni d'Italia, Antonio Conte trova in amichevole una delle sue ex squadre. Riporta ilsussidiario.net