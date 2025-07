Scooter e auto si scontrano sulla Gardesana tre turisti in ospedale | uno in codice rosso

Tre persone, tutti turisti stranieri, sono rimaste ferite nell'incidente avvenuto lungo la Gardesana, a Pai di Torre del Benaco, intorno alle ore 19.30 di martedì. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Caprino. Dalle informazioni apprese fino ad ora, è. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: gardesana - turisti - scooter - auto

Incidente mortale sulla Gardesana, moto contro auto: a perdere la vita è stato un motociclista di 30 anni, residente a Limone sul Garda. Lo scontro ha coinvolto una Volkswagen con a bordo 2 turisti danesi e la moto del giovane, entrambi diretti verso nord. Vai su X

Ancora incidenti sulla Gardesana, si scontrano un'auto e una moto: tre turisti in ospedale; Scooter e auto si scontrano sulla Gardesana, tre turisti in ospedale: uno in codice rosso; Scontro auto-scooter sulla Gardesana: in tre in ospedale, uno è grave.

Incidente mortale sulla Gardesana, moto contro auto: la vittima e la dinamica - È stato un pomeriggio drammatico quello di ieri lungo la Gardesana, dove un grave incidente tra un'auto e una moto ha causato la morte di un giovane di 30 anni. Secondo notizie.it

Scooter contro auto: muore a 19 anni, era seduto dietro - Il Gazzettino - È morto oggi, 36 ore dopo un incidente avvenuto a Torri del Benaco (Verona), Luca Chignola, ragazzo di 19 anni residente nel comune gardesano, che nel pomeriggio di mercoledì ... Da ilgazzettino.it