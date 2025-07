Scomparso e ritrovato morto dopo 9 anni svolta nelle indagini | un arresto

Per otto lunghi anni, la scomparsa di Momcilo “Momo” Bakal era rimasta avvolta nel mistero. Di lui non si avevano più notizie dal luglio del 2016, quando fece perdere le sue tracce lasciando dietro di sé solo interrogativi. Né l’uomo né la sua automobile vennero mai ritrovati, né in Italia né nei Paesi dell’ex Jugoslavia da cui proveniva. La vicenda sembrava destinata a rimanere un cold case, uno dei tanti svaniti nel nulla. Ma l’estate del 2024 ha cambiato tutto. È stato il ritrovamento del suo cadavere, sepolto in un terreno isolato alla periferia nord di Torino, in località Villaretto, a riscrivere la storia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

