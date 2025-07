Sciacca Agrigento auto investe una famiglia di turisti tedeschi | gravissima una donna

L'incidente si è verificato in una strada dove è in vigore la Ztl. Il conducente di una vettura d'epoca con targa straniera, forse a causa del cedimento dei freni, ha perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sciacca (Agrigento), auto investe una famiglia di turisti tedeschi: gravissima una donna

In questa notizia si parla di: sciacca - agrigento - auto - investe

Agrigento, due turiste tedesche investite a Sciacca: una è gravissima - Due turiste tedesche sono state investite da un’auto nel centro di Sciacca ( Agrigento ); una delle due è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Agrigento, mentre l’altra è stata trasportata in ospedale in codice rosso ma non è in pericolo di vita.

Poste italiane, negli uffici di Agrigento centro e Sciacca le cartoline per la Festa della mamma - Poste Italiane festeggia anche quest’anno la Festa della Mamma con colorate cartoline filateliche. Un’altra occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della.

Scontro tra auto a Sciacca, ferito il vescovo di Agrigento e un bambino - Sono almeno 4 le auto coinvolte in un maxi tamponamento che si è verificato nel pomeriggio sulla statale 115, in territorio comunale di Sciacca (Agrigento), nei pressi dello svincolo per la località balneare di San Giorgio.

Sciacca (Agrigento), auto investe una famiglia di turisti tedeschi: grave una donna; Con auto investe famiglia turisti a Sciacca, la donna è grave; Con auto investe famiglia turisti a Sciacca, donna è grave.

Sciacca (Agrigento), auto investe una famiglia di turisti tedeschi: gravissima una donna - È di due persone ferite, una delle quali in condizioni gravissime, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato a Sciacca (Agrigento), in un'area dove vige la Ztl. Segnala msn.com

Sciacca, anziano a bordo di un’auto d’epoca investe una famiglia di turisti - È di tre persone ferite, una delle quali in condizioni gravissime, il bilancio di un incidente che si è verificato questa sera a Sciacca. meridionews.it scrive