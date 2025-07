Sciacca Agrigento auto investe una famiglia di turisti tedeschi | grave una donna

L'incidente si √® verificato in una strada dove √® in vigore la Ztl. Il conducente di una vettura d'epoca con targa straniera, forse a causa del cedimento dei freni, ha perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Sciacca (Agrigento), auto investe una famiglia di turisti tedeschi: grave una donna

In questa notizia si parla di: sciacca - agrigento - auto - investe

Poste italiane, negli uffici di Agrigento centro e Sciacca le cartoline per la Festa della mamma - Poste Italiane festeggia anche quest’anno la Festa della Mamma con colorate cartoline filateliche. Un’altra occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della.

Scontro tra auto a Sciacca, ferito il vescovo di Agrigento e un bambino - Sono almeno 4 le auto coinvolte in un maxi tamponamento che si è verificato nel pomeriggio sulla statale 115, in territorio comunale di Sciacca (Agrigento), nei pressi dello svincolo per la località balneare di San Giorgio.

Il clan voleva "cucire la bocca" ad un avvocato, i colossi imprenditoriali di Sciacca e i nobili di Agrigento: la settimana di Dossier - Minacce di morte, pestaggi, colpi di pistola e mitragliate contro auto e case: il gruppo di fuoco dei clan mafiosi di Porto Empedocle e Villaseta, spesso "comandato" dal carcere da James Burgio, personaggio centrale della "terza puntata" dell'operazione iniziata lo scorso dicembre (e destinata a.

Con auto investe famiglia turisti a Sciacca, donna è grave; L'incidente sulla statale 115, fratture e costole incrinate per l'arcivescovo; Tragedia a Sciacca, donna investita e uccisa mentre attraversa.

Sciacca: in ospedale mancano farmaci salvavita, primario fa 180 km in ... - Da Sciacca ad Agrigento in auto, tre ore per 180 km tra andata e ritorno, per recuperare i farmaci salvavita perché l'ospedale, dove dirige il reparto di oncologia, ne è sprovvisto e ci sono ... Lo riporta rainews.it

Pulmino investe scolari a Sciacca, salgono a nove i feriti - È salito a 9 il numero di feriti nell'incidente del pulmino che ha investito una scolaresca a Sciacca, in provincia di Agrigento, mentre stava assistendo a una manifestazione all'aperto. Da tg24.sky.it