Sciacca 18enne sorpreso a spacciare di notte | in casa 2.740 euro in contanti e cocaina già dosata

Un 18enne arrestato e un 26enne segnalato a Sciacca: sequestrati cocaina e 2.740 euro durante un controllo notturno dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sciacca, 18enne sorpreso a spacciare di notte: in casa 2.740 euro in contanti e cocaina già dosata

In questa notizia si parla di: sciacca - 18enne - euro - cocaina

Cocaina e duemila euro in contanti, arrestato 18enne incensurato: È stato sorpreso a cedere dosi di cocaina ad un coetaneo per un peso complessivo di circa tre grammi. I carabinieri hanno arrestato un diciottenne di Sciacca,… http://dlvr.it/TLqxfN #Agrigento Vai su X

#GdiF #ReggioCalabria: sequestrati al Porto di Gioia Tauro 193 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 228 chilogrammi. Arrestati in flagranza di... Vai su Facebook

Tenta di gettare un involucro con 6 grammi di cocaina durante un controllo: arrestato 18enne; Sciacca, droga, un arresto e una segnalazione per consumo abituale; Cocaina e duemila euro in contanti, arrestato 18enne incensurato.

Sciacca, arrestato 18enne per spaccio di cocaina: segnalato 26enne quale assuntore - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sciacca hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e segna ... Lo riporta scrivolibero.it

Sciacca, arrestato un 18enne per spaccio di droga e segnalato un 26enne - Sciacca (Agrigento): Arrestato un 18enne per spaccio di droga e segnalato un 26enne per il consumo. Da newsicilia.it