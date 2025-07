Schlein bene ok unanime ddl femminicidio avanti su prevenzione

"Il confronto vero in Parlamento sull'introduzione del reato di femminicidio ha portato a dei risultati che hanno permesso l'approvazione all'unanimitĂ della legge. Abbiamo dato un contributo nel merito, migliorando il testo che era arrivato in commissione al Senato a partire dalla definizione del reato, passando per la tutela degli orfani di femminicidio, alla formazione dei magistrati ed eliminando il limite dei 45 giorni per le intercettazioni". Così la segretaria del Pd Elly Schlein. "Una legge contro la violenza di genere - aggiunge - su cui opposizione e maggioranza hanno trovato un terreno comune. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Schlein, bene ok unanime ddl femminicidio, avanti su prevenzione

In questa notizia si parla di: femminicidio - schlein - bene - unanime

Femminicidio di Afragola, Meloni a Schlein: “Niente divisioni ora collaboriamo” - La premier: “Mi ha lasciato senza fiato”. E all’offerta di cooperazione della leader Pd risponde: “Serve una riflessione enorme”

Femminicidio, Schlein a Meloni “Facciamo una legge insieme, non possiamo assistere a questa strage quotidiana” - ROMA (ITALPRESS) – “ Martina Carbonaro aveva 14 anni, è stata ammazzata a sassate dal suo ex che poi l’ha nascosta in un armadio ad Afragola.

Schlein a Meloni “Facciamo una legge insieme sul femminicidio” - ROMA (ITALPRESS) – “Martina Carbonaro aveva 14 anni, è stata ammazzata a sassate dal suo ex che poi l’ha nascosta in un armadio ad Afragola.

Ddl femminicidio, Schlein Bene ok unanime, avanti su prevenzione; Ddl femminicidio, Schlein Bene ok unanime, avanti su prevenzione; Reato di femminicidio, ok unanime del Senato al ddl. Meloni: “Aiuterà a combattere la piaga”.

Schlein, bene ok unanime ddl femminicidio, avanti su prevenzione - "Il confronto vero in Parlamento sull'introduzione del reato di femminicidio ha portato a dei risultati che hanno permesso l'approvazione all'unanimità della legge. Lo riporta ansa.it

Ddl femminicidio, Schlein "Bene ok unanime, avanti su prevenzione" - "Il confronto vero in Parlamento sull'introduzione del reato di femminicidio ha portato a dei risultati che hanno permesso l'approvazione all'unanimità della legge. Riporta laprovinciacr.it