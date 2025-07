Schianto tra un camion e una moto in via Raiale il centauro cerca testimoni | È un incrocio pericoloso

Si cercano testimoni per un incidente stradale avvenuto lo scorso 26 giugno in via Raiale a Pescara nei pressi dell'uscita dell'asse attrezzato nel sottopasso di fronte alla Fater.A scontrarsi sono stati un'autoarticolato e uno scooter con quest'ultimo che è rimasto sotto al mezzo pesante.Per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: testimoni - raiale - schianto - camion

