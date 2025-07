Scherma Mondiali Tbilisi | tre azzurri ai piedi del podio nella prima giornata di gare

Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, nella spada femminile, e Filippo Macchi, nel fioretto maschile, si sono fermati a pochissime stoccate dalla zona medaglie ai Mondiali di scherma di Tblisi. Si chiude con tre italiani a un passo dal podio la seconda giornata – la prima che assegnava titoli – dei Campionati del Mondo di Tbilisi 2025. Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, nella spada femminile, e Filippo Macchi, nel fioretto maschile, si sono fermati a pochissime stoccate dalla zona medaglie. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Arianna Errigo: la leonessa della scherma tra Europei e Mondiali - In punta di fioretto, ma nemmeno troppo, Arianna Errigo è sempre lì in pedana. Passano gli anni, le medaglie, i ct, eppure la brianzola non ha mai perso la grinta, riuscendo a mantenere l’alto livello a cui ha sempre abituato.

Mondiali di scherma paralimpica, Bebe Vio capo delegazione - La squadra azzurra che prenderà parte ai Mondiali di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre, avrà Bebe Vio come capo delegazione.

Mondiali di Scherma Paralimpica 2025, 13 gli Azzurri convocati: c’è anche Giordan di Fiumicino - Roma – È stata ufficializzata la composizione della delegazione azzurra che prenderà parte ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre.

