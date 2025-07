Scherma Cus Catania secondo in Italia nella spada per la categoria Under20

Il Cus Catania è ancora una volta uno dei migliori vivai della scherma italiana. Lo certifica la classifica per società 202425 predisposta dalla Federazione Italiana Scherma relativa ai risultati conseguiti nel Gran Premio Giovani (che accoglie le categorie Cadetti e Giovani nazionali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Scherma U17, Cus Catania: bronzo per Maria Roberta Casale ai Campionati nazionali Cadetti - Maria Roberta Casale conquista un prestigioso terzo posto al Campionato Nazionale Cadetti di spada, confermandosi tra i migliori talenti della categoria Under 17.

